Blancanieves en Puente Nuevo: el operativo urbano que fue elegido como el mejor del año

Un operativo urbano realizado en la zona de Puente Nuevo fue reconocido como el más destacado del año durante una reciente premiación televisiva, debido a la magnitud de las infracciones detectadas y al impacto social del reportaje. La intervención mostró una serie de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y la convivencia ciudadana, como el uso indebido de la vía peatonal, cruces temerarios y el incumplimiento sistemático de las normas de tránsito.

La reportera Francis Herrera, conocida por su presencia en plataformas digitales, encabezó el operativo caracterizada como el personaje de Blancanieves, recurso narrativo que sirvió para captar la atención del público frente a una problemática cotidiana. Durante el recorrido, se evidenció la falta de respeto a los semáforos, la ocupación indebida de la calzada por peatones y vehículos, así como la ausencia de control efectivo en una intersección considerada crítica por vecinos y conductores.

Operativo en Puente Nuevo expone riesgos viales y desorden urbano

El reportaje también reveló otros problemas urbanos persistentes en la zona, como la acumulación de basura en la vía pública, el uso de espacios no autorizados como paraderos informales y escenas de presunto maltrato animal. En este último caso, el equipo periodístico denunció haber sido agredido mientras intentaba documentar la situación de varios perros en evidente estado de abandono, lo que derivó en daños al equipo de grabación.

Pese a los incidentes, el operativo fue valorado por visibilizar prácticas normalizadas que afectan la seguridad y la salud pública. Durante la premiación, se destacó que este tipo de intervenciones buscan generar conciencia ciudadana y reforzar la importancia del respeto a las normas, además de llamar la atención de las autoridades sobre zonas donde el desorden se ha vuelto recurrente.