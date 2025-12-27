Cine Tauro es clausurado tras investigación periodística de Al Sexto Día

Una investigación periodística realizada por el programa Al Sexto Día expuso graves irregularidades al interior del histórico Cine Tauro, ubicado en el Cercado de Lima. El reportaje, liderado por la periodista Katty Villalobos, reveló que el recinto, lejos de cumplir su función cultural, era utilizado para actividades ajenas a la exhibición cinematográfica, lo que motivó la intervención de las autoridades y su posterior clausura.

Durante el operativo, el equipo periodístico documentó la presencia de personas utilizando las instalaciones para fines prohibidos en un espacio abierto al público. En distintas áreas del local se hallaron indicios que evidenciaban conductas contrarias a la ley y al orden público, situación que generó la inmediata actuación de las autoridades municipales y policiales presentes en el lugar.

Cine Tauro: de símbolo cultural a foco de infracciones

El cine Tauro fue inaugurado en 1966 y durante décadas fue considerado uno de los espacios más representativos para la exhibición cinematográfica en Lima. Sin embargo, el reportaje mostró el deterioro de su función original, así como el abandono del control interno, permitiendo que el recinto sea utilizado para prácticas que vulneran las normas legales y afectan la seguridad ciudadana.

Como resultado directo de la investigación periodística, el establecimiento fue clausurado por las autoridades competentes. El caso ha reavivado el debate sobre la fiscalización de locales públicos y el rol del periodismo de investigación en la detección de actividades irregulares que afectan el orden y la convivencia en la ciudad.