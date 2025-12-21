Los pasajes mágicos que conquistan a todos en Navidad

La Navidad transforma distintos puntos de Lima en verdaderos circuitos de visita familiar. En distritos como Surco, la Alameda Monte Umbroso —ubicada a la altura de la cuadra 13 de la avenida Las Cuestes— vuelve a consolidarse como uno de los espacios más concurridos por su iluminación, figuras navideñas y ambiente pensado para el paseo y la fotografía. Sin embargo, esta postal no es exclusiva de Lima moderna: en la capital también existen expresiones barriales que compiten en creatividad y convocatoria.

Pasajes navideños en Lima: Surco y Comas comparten tradición y creatividad

En Lima Norte, el pasaje Rosario, en el distrito de Comas, se ha convertido desde hace más de una década en un referente de organización vecinal y espíritu navideño. Cada diciembre, los vecinos decoran sus viviendas con distintas temáticas que incluyen torres iluminadas, mesas navideñas, chimeneas decorativas y personajes emblemáticos como Papá Noel o el Grinch. El recorrido permite a los visitantes tomarse fotografías y apreciar el trabajo colectivo que se mantiene año tras año.

Algunas de las viviendas más visitadas pertenecen a familias que han desarrollado experiencias temáticas completas. Entre ellas destacan la denominada “Torre Navideña” y la “Casa de la galleta de jengibre”, espacios ambientados como escenarios festivos donde el público puede ingresar previo pago simbólico. Estas propuestas incluyen zonas decoradas como cocinas, comedores y salas, pensadas exclusivamente para fotos y videos, sin alterar la dinámica cotidiana del vecindario.

Los propios vecinos señalan que la iniciativa nació de manera espontánea, cuando comenzaron a colocar nacimientos y decoraciones visibles desde la calle, lo que motivó a otros residentes a sumarse. Hoy, el pasaje recibe visitantes de diversos distritos e incluso de otras regiones, atraídos por una celebración que se mantiene abierta al público entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, reforzando la Navidad como un espacio de encuentro, identidad y creatividad comunitaria.