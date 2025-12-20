Al Sexto Día

20/12/2025

Misterio, miedo y abandono: lo que esconde el Centro de Lima

Mientras la ciudad se prepara para las fiestas, decenas de personas sobreviven en parques convertidos en refugios improvisados, sin seguridad ni apoyo constante.



En el Centro Cívico de Lima, a pocos metros de avenidas congestionadas y estaciones del transporte público, existen espacios que al caer la tarde dejan de ser parques para convertirse en refugios precarios. Entre rejas, desniveles y acumulación de basura, varias personas en situación de calle han levantado covachas improvisadas donde pasan la noche, expuestas al frío, la violencia y la indiferencia de una ciudad que continúa su rutina.

Carlos, un adulto mayor que llegó desde Iquitos en busca de trabajo y de su familia, vive hoy en uno de estos espacios. No sabe con exactitud su edad ni tuvo acceso a educación formal. Su historia está marcada por la ruptura de vínculos y el abandono progresivo, una situación que comparten muchas de las personas que ocupan estos parques sin contar con apoyo social sostenido ni atención permanente del Estado.

Covachas en el Centro Cívico: sobrevivir en medio del abandono

A pocos metros de la vía del Metropolitano, Hanko —nombre con el que se identifica— habita una covacha ubicada sobre una reja, a la que solo se accede trepando y asumiendo riesgos constantes. Relata una infancia atravesada por violencia y carencias afectivas, así como una etapa posterior en la que logró cierta visibilidad como creador de contenido y cantante, antes de perder ingresos y redes de apoyo. Hoy, su testimonio refleja el impacto de los traumas no atendidos y la fragilidad de quienes terminan viviendo en la calle.

La inseguridad en la zona es recurrente. Durante la tarde se registran enfrentamientos y agresiones sin que la presencia de serenazgo o fiscalización sea efectiva o constante. Incluso cuando ocurren hechos de violencia a plena luz del día, la respuesta institucional resulta limitada. Mientras Lima se llena de luces y mensajes festivos, en estos espacios la Navidad no llega: solo persiste la noche, la exclusión y una realidad que ocurre en el centro de la ciudad, pero que muchos prefieren no mirar.


Temas Relacionados: Al Sexto DíaAl Sexto DiaCentro CívicoMetropolitanoMetropólitanoNavidadNavidad 2025

También te puede interesar:

BANNER