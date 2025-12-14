¿Peligro en las calles? Así se vive la fiebre de los Piques Ilegales

Los piques ilegales son carreras de velocidad clandestinas que se realizan en vías públicas, en nuestra capital en zonas como la Costa Verde o la avenida Canta Callao, sin autorización de las autoridades.

Estos eventos representan un grave riesgo para la seguridad vial y la vida de los participantes y terceros, además de generar molestias a los vecinos por el ruido y la obstaculización del tránsito.

PELIGRO SOBRE RUEDAS

Los llamados Piques Ilegales generalmente se organizan a través de redes sociales, como TikTok y Facebook, y atraen a cientos de espectadores y conductores con vehículos modificados o de alta gama.

Los participantes alcanzan velocidades de hasta 120 km/h o más, poniendo en riesgo la vida de las personas, generan ruido con motores y música alta, y pueden obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.

En algunos casos, se ha reportado el uso de fuegos artificiales e incluso disparos al aire, en esta crónica de Al Sexto Día, ingrese en el peligro mundo de los Piques Ilegales.