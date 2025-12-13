Oficio extremo: Esta es la historia del rehabilitador de perros agresivos

Un perro agresivo es aquel que muestra comportamientos destinados a intimidar o dañar, como gruñidos, mostrar los dientes, postura rígida, ladridos intensos o intentos de morder.

Estos canes generalmente se comportan así en como respuesta al miedo, inseguridad, dolor o para proteger recursos como territorio o comida, no porque sea un animal "malo", sino una señal de que se siente desbordado y necesita espacio.

Ante este comportamiento de estos perros, adiestradores o veterinarios pueden ofrecer herramientas para manejarlo, ya que no hay una "cura", pero sí formas de gestionarlo.

Entrenar perros agresivos

Para adiestrar un perro agresivo, necesitas un entrenador profesional certificado que use métodos de refuerzo positivo como premios, caricias y evite el castigo, ya que este empeora la agresión.

Estos expertos identifican la causa de su comportamiento que puede ser el miedo, falta de socialización o estrés creando un plan de modificación de conducta con enriquecimiento mental y ejercicio físico para reeducarlo de forma segura y efectiva, fomentando un vínculo de confianza.

En esta crónica de Al Sexto Día conozca la historia de un rehabilitador de perros agresivos, conocido como “El Bukele de los perros” y aprende a determinar los factores comunes de la agresividad en los perros que puede ser desde la falta de socialización temprana, traumas, maltrato o miedo, así como la falta de actividad física y estimulación mental en los canes.