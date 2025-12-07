¡Ni un espacio libre! Así es el caos navideño en el Mercado Central

Las ventas navideñas en el Mercado Central ofrecen una amplia variedad de productos para todos los presupuestos, con productos que van desde decoraciones y adornos como árboles de Navidad, luces LED, guirnaldas, adornos de cerámica, y los infaltables nacimientos.

Y también se puede encontrar el regalo ideal para la familia, de todos los precios y para todos los gustos.

Pero lo que también se encuentra es gran cantidad de tráfico, desorden y muchísima afluencia de vendedores ambulantes que ocupan las áreas alrededor del Mercado Central de Lima y la zona comercial de Mesa Redonda, especialmente durante temporadas altas como la navideña y fin de año.

Esta situación genera preocupación constante por los riesgos de seguridad, como incendios, y la dificultad para el acceso de servicios de emergencia, como los bomberos.

Así se vive un día en el Mercado Central

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de todo el caos y el desorden en el Mercado Central de Lima y la zona comercial de Mesa Redonda en esa época del año.

Cabe señalar que, las autoridades han implementado el plan de "Navidad Segura 2025" con mayor presencia policial y control de aforo en la zona de Mesa Redonda y el Mercado Central, para evitar cualquier incidente que lamentar.