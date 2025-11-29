Este es el cambio extremo de un abuelito desalojado que se gana la vida limitando lunas de autos

En la capital, es una dura realidad la que viven miles de ancianos que se encuentran en situación de abandono y viven en las calles. El abandono de ancianos es un problema social y algunas iniciativas buscan abordar la crisis, como la que se observa en el albergue "La casa de todos" en el Cercado de Lima, donde se refugian adultos mayores en situación de abandono, pero esto no siempre es suficiente.

Ante este problema, la legislación peruana considera el abandono o descuido de un adulto mayor como una forma de maltrato, lo cual puede conllevar consecuencias legales para los familiares responsables.

Cambio extremo

El Estado, a través de la Ley de la Persona Adulta Mayor, promueve el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria de este grupo vulnerable.

Pero en las calles, este problema está latente, como el caso de un anciano que fue desalojado se su vivienda y vive en el total abandono, ganándose la vida limpiando las lunas de los autos en las calles, pero detrás guarda una basta sabiduría y es un experto en Kung Fu.

En esta crónica de Al Sexo Día, conozca la historia del abuelito que limpia lunas y busca hogar, y sea testigo de su conmovedora historia, que de tenerlo todo pasó a no tener nada tras perder a sus padres, y el asombroso cambio al que se someterá junto a la ayuda para mejorar su situación.