¿Y el espíritu navideño? Robos se incrementan en época de compras

Y llegó la época navideña, y con ella la alegría, el compartir con la familia y los regalos, pero también el miedo de los robos en esta época.

Durante la temporada navideña, los robos y hurtos suelen incrementarse significativamente en todo Lima y Callao, y según especialistas en esta temporada la inseguridad puede aumentar hasta en un 300%.

Las autoridades, como la Policía Nacional del Perú (PNP) y las municipalidades, implementan planes específicos como "Navidad Segura 2025" para contrarrestar esta situación.

Se multiplican los robos en centros comerciales

Diciembre es un mes donde los delincuentes están atentos a los movimientos de las personas que reciben gratificaciones y salen de compras, por lo que los robos de dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor se intensifican.

Las áreas de gran afluencia comercial como Mesa Redonda, Gamarra, el Mercado Central y el Triángulo Grau son puntos críticos donde se refuerza la seguridad con un mayor despliegue policial.

De igual forma los centros comerciales son blanco de la delincuencia, donde los delitos más frecuentes incluyen el hurto y robo agravado en la calle, los asaltos en taxis y la ciberdelincuencia.

En esta impactante crónica de Al Sexto Día, sea testigo de las diferentes modalidades de robos en esta época navideña y para las fiestas de fin de año, así como de un operativo contra la delincuencia en las calles de Independencia.