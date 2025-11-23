Conozca a la generación más endeudada del Perú: La crisis financiera de los millennials

Los llamados millennials, también conocidos como la Generación Y, son los nacidos aproximadamente entre 1981 y 1996 y este grupo se caracteriza por haber alcanzado la edad adulta con la llegada del nuevo milenio y por ser la primera generación plenamente integrada en la era digital.

Los Millennials crecieron a la par de la evolución de Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, por ello son expertos utilizando múltiples dispositivos y plataformas, y la conectividad constante es una parte integral de su vida personal y profesional.

La crisis financiera de los millennials

Pero otra característica de los millennials es que uno de cada tres finanza su vida con préstamos y a puertas de la gratificación de fin de año, esta solo les sirve para deudas.

En esta crónica de Al Sexto Día, el drama de los millennials que están más endeudados, principalmente por tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecas Las causas de este endeudamiento incluyen el uso de las tarjetas de crédito como "extensión del sueldo" y compras impulsivas.