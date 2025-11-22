¡Exclusivo! Testimonios de estafas a promociones de colegios

Con la llegada de los últimos meses de cada año, llegan no solo las fiestas de Navidad también las esperadas celebraciones y eventos de promociones de colegios.

Las promociones escolares suelen implicar una serie de actividades a lo largo del año o al final del mismo, como los Viajes de Promoción que son una actividad muy popular donde los estudiantes viajan juntos a un destino turístico para celebrar y compartir experiencias.

Pero también está la infaltable Fiesta de Promoción o gala de graduación, eventos donde los estudiantes asisten con vestimenta formal, hay cena, música, baile y, a menudo, una ceremonia de premiación o discursos.

¡Estafas masivas en colegios!

Pero todos estos planes se ven truncados cuando aparecen los estafadores y es que las estafas a promociones de colegios son un problema recurrente, que a menudo involucra la apropiación indebida de fondos por parte de padres o madres de familia encargados de la tesorería o el incumplimiento de contrato por parte de agencias de viajes fraudulentas.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo del testimonio de casos recientes donde se ha reportado que los padres o madres de familia que actúan como tesoreros de la promoción desaparecen con el dinero recaudado para viajes o fiestas, dejando a los estudiantes sin el evento planeado o los casos de empresas organizadoras de eventos que incumplen con la actividad de fin de año de los escolares.