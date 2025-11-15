Tragedia en colegio de Barrios Altos: Escolar fallece en pleno salón de clases

Sin protocolo, sin tópico, esta semana la muerte de un escolar en su centro de estudios sacude a todo el país. El menor de 13 años, falleció dentro de la Institución Educativa 1168 Héroes del Cenepa en Barrios Altos, Lima, el pasado miércoles 12 de noviembre.

Según informes, el menor se descompensó durante una clase en el laboratorio de su centro educativo y habría pedido ayuda a la profesora, pero esta no le habría dado importancia ni habría permitido que sus compañeros lo auxiliaran, lo que provocó una demora en la atención médica oportuna.

¿Muerte por asfixia?

La necropsia del trágico hecho ha determinado que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por ingesta de sustancia tóxica". La madre del estudiante, identificada como Haydee Julissa Viton, confirmó que el informe de la necropsia arrojó y en medio de su gran dolor exige justicia para su menor hijo.

La familia del menor ha denunciado negligencia por parte del personal docente y del colegio.

Cabe señalar que, la Fiscalía de Lima Centro ha iniciado una investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio culposo.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) ha lamentado el suceso y ha indicado que facilitará las investigaciones y activará los protocolos correspondientes.

