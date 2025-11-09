Solo para Adultos: ¿El jirón Zepita se legalizará como la calle rosa de la capital?

El jirón Zepita, ubicado en el Cercado de Lima, es muy conocido por ser una "zona rosa" caracterizada por la presencia de prostitución clandestina, así como problemas de seguridad asociados, como la operación de mafias de explotación sexual y el consumo de drogas en la zona.

Desde hace años, en el jirón Zepita, la prostitución y las actividades delictivas relacionadas han sido un problema recurrente en esta área, con informes que datan de hace más de una década.

LA CALLE ROSA DEL CERCADO DE LIMA

Las autoridades la comuna capitalina, incluyendo la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan operativos frecuentes en esta zona, con intervenciones que han llevado al rescate de víctimas de explotación sexual y a la clausura de locales clandestinos donde se ejercía la prostitución.

Pero el mal persiste, en esta crónica solo para adultos de Al Sexto Día, conozca el lado oculto de Lima a puertas de la navidad en la que pronto podría convertirse en la calle rosa más concurrida de de la capital.