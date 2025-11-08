Así se vivieron las primeras capturas del Comando Anti Extorsión en pleno estado de emergencia

Desde su llegada al poder, el presidente José Jerí ha implementado y anunciado una serie de medidas y estrategias concretas para combatir la extorsión en todos el Perú, enfocándose en un "contraataque" frontal a la criminalidad.

Como parte de esas medidas, el mandatario promulgó recientemente una ley que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, específicamente dirigidas a las empresas de transporte público y de mercancías, uno de los sectores más afectados por este delito.

En el marco del Estado de Emergencia también ha anunciado una "actualización" de este en Lima y Callao, con nuevas medidas inmediatas para enfrentar al crimen organizado y adaptarse a los cambiantes métodos de las bandas criminales.

Grupo especial contra la extorsión

Se ha formado un grupo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) liderado por el coronel Víctor Revoredo, con el objetivo de combatir las extorsiones en Lima y Callao.

Cabe señalar que, son más de 120 crímenes ocurridos durante este nuevo gobierno, en esta crónica de Al Sexto Día conozca toda la actualidad de la lucha contra las extorsiones y la criminalidad.

En esta nota, también hablan los familiares de lo presos que reclaman nuevas medidas desde el INPE.