Altares del mal: delincuentes peruanos mezclan brujería y crimen

En los últimos años, las autoridades peruanas han encontrado un inquietante patrón en diversos operativos contra bandas criminales: altares dedicados a figuras asociadas al ocultismo o la muerte. En viviendas intervenidas por la policía se han hallado imágenes de la Santa Muerte, muñecos como Chuckys y estatuillas de los llamados “santos malandros”, todos acompañados de velas, dulces, marihuana y objetos ensangrentados. Estos rituales, según los propios detenidos, tendrían el objetivo de obtener “protección espiritual” antes de cometer delitos.

La Santa Muerte, Chucky y los “santos malandros”: los símbolos oscuros que algunos delincuentes veneran antes de robar o matar

Especialistas en temas esotéricos advierten que muchos delincuentes recurren a este tipo de prácticas creyendo que las energías oscuras pueden otorgarles suerte o inmunidad frente a la ley. Sin embargo, quienes conocen de cerca estas creencias sostienen que este tipo de invocaciones implican un “pacto de intercambio”, en el que tarde o temprano el supuesto favor recibido debe pagarse con sufrimiento o pérdida personal. “Así como te da, te quita”, afirman algunos conocedores de estos rituales.

Casos como el de “Los Chuquis de la Amistad” o “Las Lacras de Marco Polo”, desarticuladas entre 2022 y 2023, revelan cómo estas bandas llegaban a construir verdaderos santuarios en sus escondites. Los investigadores encontraron oraciones, figurillas y ofrendas usadas para pedir éxito en robos y asesinatos. En algunos altares incluso había caserinas, balas y armas de fuego, colocadas como símbolo de poder y “protección espiritual”.

Las autoridades señalan que estos hallazgos no solo reflejan la violencia de las bandas, sino también la distorsión de la fe que las sustenta. Lejos de representar una creencia religiosa legítima, los investigadores advierten que se trata de un sincretismo oscuro que combina elementos del crimen, el miedo y la superstición. En todos los casos, los implicados terminaron capturados, demostrando que ni la Santa Muerte ni los muñecos diabólicos pudieron librarlos de la justicia.