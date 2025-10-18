Vecinos exigen acción al alcalde por deterioro de parques en Villa María del Triunfo

Lo que debería ser un espacio de recreación infantil se ha convertido en una trampa para los vecinos de Villa María del Triunfo. En una nueva edición de su segmento “Katty con Calle”, la reportera Katty Villalobos constató el deterioro extremo de varios parques del distrito, entre ellos el parque El Paraíso, donde los juegos están oxidados, las estructuras de madera carcomidas y los postes de alumbrado a punto de colapsar.

Vecinos denuncian falta de mantenimiento en parques donde los niños corren peligro

Los vecinos denunciaron que desde hace más de seis años el lugar no recibe mantenimiento. En ese tiempo, los columpios, resbaladeras y sube y bajas se han convertido en peligros latentes para los menores que aún intentan jugar entre fierros sueltos, clavos expuestos y estructuras agrietadas. A pesar de los reclamos, aseguran que la municipalidad no ha ejecutado obras de reparación ni ha cumplido las promesas de instalar rejas o renovar los juegos.

Durante su recorrido, Villalobos intentó comunicarse con el alcalde Eloy Chávez y con el área de imagen institucional de la municipalidad, sin obtener respuesta. Los vecinos expresaron su indignación por lo que califican como una completa “desidia municipal”. “El alcalde solo se preocupa por la plaza principal, pero en los parques de arriba hay vida, hay niños”, señaló una de las vecinas entrevistadas.

La reportera hizo un llamado a las autoridades locales a atender con urgencia estas áreas recreativas, no solo por el bienestar de los niños, sino también para evitar una tragedia. “Los padres queremos que nuestros hijos jueguen seguros, pero los parques están en condiciones deplorables”, afirmó. Villalobos recordó que el descuido en la gestión pública tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias y exhortó a los vecinos a reflexionar su voto en las próximas elecciones municipales.