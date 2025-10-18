El precio de protestar en el Perú: manifestaciones en Lima dejan un muerto y más de 100 heridos

El Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana tras los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado 15 de octubre en el Centro Histórico, donde un joven manifestante, identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sans, perdió la vida. Ruiz, de 32 años y conocido como “Trvco” en la escena del rap limeño, participaba en una movilización pacífica contra el nuevo gobierno cuando fue alcanzado por una bala disparada por un agente encubierto de la Policía Nacional del Perú.

El caso de Eduardo Ruiz: el disparo que reaviva la indignación por la represión policial en el Perú

Según testigos, el suboficial Luis Magallanes, miembro del grupo “ternas”, realizó disparos con su arma de fuego en el jirón Quilca, impactando a Ruiz en el abdomen. Videos grabados por manifestantes y cámaras de seguridad corroboran los testimonios que acusan al policía de haber actuado sin justificación. La confirmación oficial llegó días después, cuando el general Óscar Arriola reconoció públicamente que el proyectil que causó la muerte del joven fue disparado por un efectivo encubierto.

La familia del rapero, junto a su abogado Eduardo Noblecilla, denunció presuntas irregularidades en el manejo del caso, señalando que las autoridades intentaron alterar la escena del crimen y obstaculizar la investigación. Mientras tanto, otro manifestante, Luis Reyes Rodríguez, permanece en estado crítico tras sufrir una fractura craneal durante los disturbios, lo que ha incrementado las críticas por el uso desproporcionado de la fuerza policial.

El suceso ha reavivado la memoria de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas en noviembre de 2020 durante el breve gobierno de Manuel Merino. Más de cien personas resultaron heridas en las recientes protestas, entre ellas menores de edad y transeúntes ajenos a la marcha. La indignación ciudadana crece ante lo que muchos consideran una nueva muestra de impunidad y abuso de poder, mientras el país se sumerge en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de los últimos años.