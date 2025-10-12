Rumbo al 2026: ¿Qué sabe realmente la Generación Z sobre política peruana?

La llamada Generación Z se refiere a las personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012, conocidas como "centennials" o "zoomers".

Esta parte de la población en el mundo se caracteriza por ser la primera generación verdaderamente nativa digital, habiendo crecido con internet, dispositivos móviles y redes sociales desde su infancia, lo que moldea su comunicación, aprendizaje y visión del mundo.

Gracias a su rápido acceso a la información ellos son conscientes de problemas globales y sociales, valoran la salud mental, buscan autenticidad y son emprendedores, a menudo buscando flexibilidad laboral y un equilibrio entre la vida personal y profesional.

VOTO POR EL PERÚ

Crecieron con tecnología avanzada y se sienten cómodos usándola. Utilizan internet y redes sociales como herramientas fundamentales y poco de un nuevo proceso electoral en el país, Al Sexto Día salió a las calles para preguntarles que tanto saben de la política actual de Perú y cuales son sus expectativas ante los nuevos comicios, siendo que muchos de ellos sufragan por primera vez.

En esta crónica el reto de votar pensando en el Perú y no en la promesa fácil, con una nueva oportunidad de elegir con consciencia y memoria.