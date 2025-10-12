¿Quién es José Jerí? El presidente que llega en medio de una tormenta política

Hasta hace unos días para muchos era un desconocido o uno más del Congreso, nos referimos a José Jerí un abogado y político peruano que acaba de asumió la presidencia interina del Perú el pasado 10 de octubre.

Su llegada al poder se produjo por sucesión constitucional, tras la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte por parte del Congreso, que la destituyó por "incapacidad moral permanente".

Jeri irrumpe en el poder en medio del caos

José Jerí pertenece al partido político Somos Perú y es congresistas desde el 2021, es congresista y en julio de 2025, fue elegido presidente del Congreso de la República para el periodo 2025-2026, cargo que dejó para asumir la presidencia del país.

Pero el actual mandatario llega también en medio de la polémica, ya que ha enfrentado diversas acusaciones, incluyendo una denuncia por presunta agresión sexual, que fue archivada por la fiscalía en agosto de 2025 por falta de pruebas suficientes.

El ahora presidente de la República también ha sido objeto de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio habría aumentado significativamente en los últimos años.

En esta crónica de Al Sexto Día analizamos ¿Qué esconden los gestos del nuevo presidente?, la comunicación no verbal durante su juramentación en el Congreso y los polémicos posteos en sus redes sociales.