¡La calle se despachó! El polémico caso del lujoso reloj de Dina Boluarte

Esta semana que pasó se vio marcada por la vacancia presidencial de Dina Boluarte, siendo el caso de los relojes Rolex uno de los factores que culminó recientemente con su destitución como presidenta del país por "incapacidad moral permanente".

El escándalo, que la persiguió durante más de un año, estuvo entre los múltiples factores que empañaron su imagen y llevaron a su remoción, siendo uno el escándalo, conocido como "Rolex-gate" o "Caso Rolex".

Como se recuerda, en marzo de 2024, diversos informes periodísticos revelaron que la presidenta Dina Boluarte había usado varios relojes de lujo, incluyendo al menos un Rolex, sin haberlos declarado en sus registros oficiales.

Los relojes de Dina

Ante esto la Fiscalía de la Nación inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y ante la negativa de la ahora exmandataria a explicar el origen de los relojes, la Fiscalía y la policía allanaron su vivienda y Palacio de Gobierno para buscar los bienes.

La diligencia resultó infructuosa, pero los relojes fueron incautados posteriormente, en abril de 2024, tras la declaración del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien afirmó que era de su propiedad.

Sin duda un caso bochornoso y muy polémico por eso Al Sexo Día salió a las calles para preguntarle a ciudadano de a pie que opina sobre el caso de los relojes Rolex de la vacada Dina Boluarte.