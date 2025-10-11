Indignación: La ciudadanía se opuso al alza salarial de Dina Boluarte

El polémico aumento fue oficializado a principios de julio de 2025 mediante un decreto supremo, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, pasando de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales.

Nos referimos al aumento de sueldo de la ahora expresidenta Dina Boluarte, uno que representa un alza de más del 120% del salario presidencial.

La razón de este polémico aumento salarial, según el Gobierno, la decisión se tomó tras un análisis que comparó el salario con el de 12 presidentes de América Latina.

Lo cierto es que este, incremento salarial para la mandataria se dio en un momento en que la popularidad de Boluarte se encontraba en mínimos históricos, rondando el 2%.

UN AUMENTO INDIGNANTE

Tras conocerse la noticia, el país mostró su rechazo ante el alza salarial de Boluarte, un aumento que también ha sido cuestionado por algunos analistas, que consideran que el monto supera los límites legales establecidos para los sueldos de altos funcionarios públicos.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca todo el sentir del pueblo ante el aumento que se puso la ahora vacada Dina Boluarte.