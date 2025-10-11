Esta es larga lista de los artistas que han sido extorsionados por la delincuencia

En nuestro país, el delito de extorsión se ha disparado en todos los niveles, llegando a una situación donde ningún ciudadano se siente seguro en ningún lugar, siendo el terror y la inseguridad los que marcan la pauta de la vida de millones de peruanos.

La extorsión en nuestro país es un grave problema de seguridad ciudadana que ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años.

Este problema afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, una terrible situación que ha llegado a tal punto que muchas víctimas se ven obligadas a destinar un presupuesto extra para pagar los llamados "cupos" a los delincuentes, casi normalizando esta actividad de organizaciones criminales.

Terror y amenazas de muerte

Pero esta actividad delictiva también alcanza ala mundo de la música, como el caso del reciente atentado contra la agrupación musical Agua Marina.

Cabe señalar que, es común el uso de amenazas directas, como el envío de granadas de guerra o el uso de armas de fuego para intimidar a las víctimas, siendo los atentados contra propiedades y comercios también cada vez más frecuentes.

En esta crónica de Al Sexto Día, esta es la interminable lista de artistas que vivieron de cerca de las extorsiones, un mal que ahora debe enfrentar el nuevo presidente de la nación, José Jerí al mando de las fuerzas del orden en el país.