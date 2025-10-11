El ataque a Agua Marina: El hecho que marcó una vacancia presidencial

El pasado 8 de octubre de 2025, en pleno feriado, la orquesta de cumbia peruana Agua Marina fue atacada con armas de fuego de calibre militar mientras ofrecía un concierto en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos.

Lo más alarmante es que este atentado ocurrió en una sede militar, dejando cuatro miembros de la banda y una quinta persona heridos por los disparos.

Entre los músicos heridos se encontraban los hermanos Luis y Manuel Quiroga, fundadores de la banda.

Extorsión a las agrupaciones musicales

La policía investiga si el ataque fue un acto de extorsión, una práctica que se ha vuelto común contra artistas y figuras públicas y es que se encontraron 27 casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Pero esto fue “la gota que derramó el vaso”, y es que el ataque sufrido por la agrupación musical Agua Marina aceleró la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte.

Tras un debate en el Congreso, se aprobó la destitución de Boluarte por "incapacidad moral permanente" y, en su lugar, el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, asumió la presidencia de Perú

En esta crónica de Al Sexto Día, toda la violenta historia que vive la agrupación musical Agua Marina y nuevos dedales de ¿cómo se desató la violencia en este concierto en Chorrillos?