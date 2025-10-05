Las calles olvidadas cerca a Palacio de Gobierno: Abandono y peligro a pasos de la sede del poder

En los primeros días de octubre de 2025, el estado de las calles alrededor del Palacio de Gobierno en Lima sigue afectado, principalmente debido a los cierres y enrejados implementados para controlar manifestaciones, lo que restringe el acceso peatonal y vehicular.

A esto se suma las obras de peatonalización en el Centro Histórico continúan en curso y modifican la circulación habitual. Pero lo que más llama la atención es el deterioro generalizado del asfalto en esta zona específica, más allá de la obstrucción por medidas de seguridad.

Caos y peligro cerca a Palacio

A un paso de la casa de Pizarro, las calles claman atención, donde es innegable el lujo por dentro de Palacio de Gobierno, y por otro lado el descuido por fuera.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca las duras historias a espaldas de Palacio de Gobierno, testimonios crudos y envueltos en la inseguridad y el frío de la noche.