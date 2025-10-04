¡Alerta por la nueva droga zombie! Su consumo pudre la piel y puede causar la muerte

Sus efectos devastadores, entre los que se incluyen la putrefacción de la piel. Se trata de la droga "tranq" que es la xilacina, un potente sedante y analgésico de uso exclusivamente veterinario, que se ha mezclado con drogas ilícitas como el fentanilo.

También se le conoce como la "droga zombie" por los daños que causa en la piel de quienes la consume.

Terror en las calles del mundo por nueva droga zombie

La xilacina no es un opioide y no está aprobada para el consumo humano y su peligrosa mezcla con fentanilo para prolongar sus efectos sedantes aumenta enormemente el riesgo de sobredosis mortal.

Cuando se combina con fentanilo, a la mezcla se le llama "tranq dope", siendo los efectos de su consumo extremadamente peligrosos ya que pueden causar lesiones cutáneas graves provocando heridas profundas y abscesos que pueden pudrirse, llevando a amputaciones en muchos casos.

En esta crónica de Al Sexto Día, todos los peligros del "tranq" la nueva droga zombie que ya invade las calles de nuestra capital.