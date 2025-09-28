¿Desafían a la muerte? Los peatones imprudentes en pistas de alto riesgo

En nuestra capital, los peligros en las pistas incluyen la gran cantidad de accidentes de tránsito, las condiciones peligrosas por obras inconclusas y el mal estado de la infraestructura, como baches y veredas rotas.

A esto se suma la imprudencia del exceso de velocidad lo que es una causa común de siniestros, y la llovizna puede generar superficies resbaladizas y aniegos que agravan los riesgos para conductores y peatones.

Pero otra de las causas de los fatales accidentes en las pistas de la capital es la imprudencia de los peatones.

Peatones irresponsables

Al cruzar las pistas muchos no respetan las normas de tránsito, poniendo en riesgo su vida y la de los demás usuarios de la vía, donde sus actos son la causa más común de accidentes de tráfico, especialmente en áreas urbanas.

Cruzar las pistas fuera de los lugares señalizados, así como respetar los semáforos puede ser un error fatal. En esta crónica de Al Sexto Día sea testigo de un operativo contra los peatones al límite.