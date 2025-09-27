Terrible realidad: En lo que va del año van más de 300 casos de racismo en el país

Lamentablemente el racismo sigue siendo un grave problema en la sociedad actual, manifestándose a través de la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia, a pesar de los avances en derechos humanos y de la interconexión global.

El racismo se manifiesta en todos los ámbitos y afecta especialmente a grupos como los afrodescendientes, los pueblos indígenas y los hasta los migrantes, o solo por el nivel socio económico generando un impacto negativo en sus derechos, su bienestar y su capacidad para participar plenamente en la sociedad.

Este mal muchas veces es la causa de crímenes de odio, violencia y discursos de odio que desestabilizan a las sociedades, donde las personas discriminadas son estigmatizadas, y marginadas lo que afecta su salud mental y física.

El caso de Alejandra Argumedo en la polémica

En lo que va del año, en nuestro país hay más de 300 casos de racismo denunciados, como el reciente caso de una joven llamada Alejandra Argumedo quien fue grabada mientras profería insultos racistas contra otros pasajeros en un bus del Metropoliano.

En Al Sexto Día analizamos este y otros casos de racismo, un problema social que afecta a cerca de un tercio de la población en el Perú.