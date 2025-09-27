El Tusi y sus terribles consecuencias: Mitos y verdades de la droga rosada

La llamada Tusi, también conocida como "cocaína rosa", es una droga sintética altamente peligrosa y variable, popularizada en fiestas y ambientes nocturnos y para muchos expertos llegó a nuestro país se expandió con la migración extranjera de los últimos años

A pesar de su nombre, no tiene relación con la cocaína original y su composición es una mezcla incierta de diferentes sustancias psicoactivas siendo su característica que el Tusi suele presentarse como un polvo de color rosa y a veces con olor a fresa.

¿Los jóvenes más cerca de la droga rosada?

Pero uno de sus peligros más grandes es que composición varía en gran medida, siendo una mezcla de un anestésico disociativo con efectos alucinógenos que provoca euforia y empatía.

El consumo del Tusi puede generar efectos a corto y largo plazo. Puede haber efectos cardiovasculares, cambios en la presión arterial y latidos del corazón. Y, además se exacerban los efectos si se combina con otras drogas y alcohol.

En esta reveladora crónica de Al Sexto Día conoce los mitos y verdades de la droga rosada y se testigo de lo fácil y peligroso que es conseguir Tusi en Lima.