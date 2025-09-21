Actos indebidos nocturnos: Mientras todos duermen, el Parque Neptuno se desborda

El Parque Neptuno es un espacio verde ubicado entre el Centro Cívico y el Parque de la Exposición, en el Centro Histórico de Lima, conocido también como el "Parque de los Museos".

Esta área verde debe su nombre a una gran fuente-escultura dedicada al dios Neptuno, que es su principal atractivo, aunque también destaca por albergar el Museo de Arte Italiano y otras esculturas conmemorativas a personajes históricos.

Este emblemático parque del Centro Histórico de Lima cuenta con mucho césped, árboles y bancos para el descanso de los visitantes, que a menudo acuden después de visitar el centro comercial o los museos cercanos.

