¡Todo por una cita! Los peruanos que no duermen por atención médica y otros trámites

Mientras usted duerme, cientos de peruanos hacen las colas durante la madrugada para poder obtener una cita médica en diferente hospitales y centros de salud.

Las largas colas por citas médicas, como las reportadas en Essalud y hospitales públicos solo en Lima, son un problema que causa malestar y interminables esperas, incluso de hasta cinco meses para una cita especializada y más de un año para una operación.

Entre las causas se encuentran la alta demanda, escasez de especialistas, limitaciones de infraestructura, procesos ineficientes y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19.

Si bien es cierto para mitigar esta situación, se están implementando medidas como el monitoreo en tiempo real, la optimización de la programación asistencial con tecnologías predictivas y la ampliación de la oferta de especialistas, pero eso no parece ser suficiente.

¡Con colchitas y sillas! Peruanos hacen cola por ser atendidos

Para muchos expertos en este tema, la cantidad de pacientes que requieren servicios supera la capacidad de atención del sistema de salud a lo que se sumaría la falta de profesionales de la salud en ciertas especialidades, lo que genera cuellos de botella en la atención.

En esta crónica de Al Sexo Día, sea testigo del drama de las largas filas para obtener atención médica y otros trámites, donde muchos negocios, como la venta de colchas y el alquiler de sillas, sacan provecho de estas casi interminables colas.