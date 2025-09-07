De la selva al infierno limeño: La historia de un joven perdido en la drogadicción

Se conoce a la drogadicción, o adicción a las drogas, como una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por la búsqueda compulsiva de estas a pesar de las consecuencias negativas, lo que resulta en una pérdida de control sobre su uso, dificultad para la abstinencia y una disminución en la calidad de vida.

Este mal se manifiesta como dependencia física y psicológica, donde el cuerpo y la mente se vuelven dependientes de la sustancia para funcionar y evitar el malestar.

METIDO EN LAS DROGAS

Múltiples estudios señalan que las drogas impactan en muchas esferas, afectan el desarrollo económico y social, aumentan los costos de atención a la salud al asociarse con lesiones y con más de 60 enfermedades infecciosas, así como enfermedades mentales.

Escapar de las garras de las drogas es una verdadera pesadilla para quienes habitan ese infierno, en esta crónica de Al Sexto Día, conozca la desgarradora historia de un joven de la selva que llegó a la capital para salir adelante escapando de su oscuro pasado, pero sus sueños y proyectos se vinieron abajo, cayendo en el oscuro mundo de la drogadicción, un revelador testimonio que no lo dejará indiferentes.