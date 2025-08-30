Noche roja en Comas: Sicariato y explosiones acechan a vecinos

Las noches en la capital cada vez parecen ser más violentas, con los casos de sicariato y atentados con explosivos que tienen atemorizada a toda la población.

Esta semana que pasó en el distrito de Comas, una familia dedicada a la venta de impresoras y otros artículos de computadoras fue víctima de un atentado en la avenida El Parral.

Según las investigaciones policiales, dos delincuentes a bordo de una moto lineal arrojaron un explosivo en el frontis de su vivienda y esto sería una parte de una serie de amenazas de extorsión que los criminales mantienen contra estos emprendedores, a quienes les exigen el pago de 25 mil soles como “cuota inicial” para dejarlos en paz.

¿Comas vive su peor semana del año?

Y una noche antes, en otro punto de Comas, un delincuente perdió los dedos de la mano izquierda, al detonar un potente explosivo en la fachada de una farmacia, ubicada cerca del cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde.

El sujeto quedó herido y tras recibir los primeros auxilios fue detenidos por agentes de la policía, luego fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde se reporta que su estado de salud es delicado.

En esta crónica de Al Sexto Día, esta y otras noticias que marcaron la semana en el distrito de Comas, donde los casos de sicariato y atentados siguen incrementándose de manera alarmante.