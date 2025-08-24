Tras asesinato destapamos el oscuro mundo de la Plaza San Martín

El pasado 15 de agosto, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín, en el Centro de Lima; frente a su pareja embarazada y de su menor hija.

Testigos del hecho de sangre señalaron que el extranjero fue atacado por una turba, a pocos metros del monumento central de la explanada.

PROSTITUCIÓN Y COBRO DE CUPOS

Las pesquisas revelaron que, el móvil de este violento homicidio cometido bajo la modalidad de “Manada”, sería que el extranjero recientemente se había negado a integrar una banda criminal para comercializar drogas y no se descarta que este crimen está relacionado a bandas delincuenciales integradas por extranjeros.

En esta crónica de Al Sexto día, tras este crimen, destapamos el oscuro mundo de la Plaza San Martín, donde la comercialización de drogas y la prostitución toman la explanada del icónico parque del Centro de Lima