¡De la risa a los golpes! Cómicos ambulantes son agredidos en show callejero en La Victoria

Esta semana una noticia borró las risas de sus caras y es que el cómico Cachay y un grupo de cómicos ambulantes fueron brutalmente agredidos por parte de unos fiscalizadores en el emporio de Gamarra, en La Victoria.

Los artistas también denunciaron el robo de sus pertenencias durante la intervención que fue violenta y sin justificación, al punto que una agente de la PNP intentó detener el accionar de los fiscalizadores.

Según el testimonio de Cachay, los serenos no solo buscaban retirarlos de la calle, sino también apoderarse de implementos artísticos y un motor usado para su show callejero.

¿Prohibido hacer reír en las calles?

Cachay narra que recibió golpes en la cabeza y manos cuando trató de recuperar sus cosas, y el cómico Erick Aurora indicó que los fiscalizadores no parecían querer imponer orden, sino despojarlos de sus equipos y material de trabajo, lo que refuerza la gravedad del hecho. Tras el ataque, los cómicos acudieron a la comisaría de La Victoria para formalizar la denuncia.

En esta crónica de Al Sexto Día, el minuto a minuto del enfrentamiento de los cómicos y los fiscalizadores de La Victoria.