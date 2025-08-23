Inauguran el puente que le quitaría la paz a los vecinos de Barranco y Miraflores

Tras meses de expectativa y obras marcadas por retrasos y el malestar de muchos, el llamado Puente de la Paz, eje central del Corredor Turístico Miraflores – Barranco, se inauguró en el centro de la atención pública pero poco de lejos de las protestas de los vecinos.

La infraestructura, cuenta con 112 metros de longitud y más de 8 metros de ancho, conecta el Malecón de la Reserva, en Miraflores, con el Malecón Paul Harris, en Barranco.

Una infraestructura con una altura superior a los 61 metros sobre el nivel del mar, ofrece una panorámica única del litoral limeño y del océano Pacífico, pero su iluminación esta generando protesta en los vecinos del lugar.

HABLAN LOS VECINOS AFECTADOS

Sobre estas críticas por la iluminación, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, se pronunció y según explicó, que las luminarias respondes al expediente técnico aprobado en 2022 y no podía modificarse arbitrariamente debido a la supervisión de la Contraloría.

Pero aseguro que estas bajaran su intensidad durante las madrugadas para tranquilidad de los vecinos, que afirman que por las noches parece que fuera de día y no pueden descansar bien.

En esta crónica de Al Sexto Día, hablan los vecinos afectados por la excesiva iluminación del llamado Puente de la Paz, que parece que les trae todo menos tranquilidad.