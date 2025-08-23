Testimonio desgarrador: Menor es acosada sexualmente por un anciano de 70 años:

En nuestro país, el acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad, y el libre tránsito, creando en ella intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. (Artículo 4 de la Ley N° 30314).

Pero en nuestras calles, una de los problemas mas terribles es el acoso sexual hacia niñas y adolescentes, que es una realidad alarmante que afecta su bienestar físico y emocional de los menores.

Este tipo de acoso deja una marca profunda en las víctimas, generando traumas emocionales y afectando su autoestima y confianza. Además, puede interferir en su desarrollo saludable y en su rendimiento en muchos aspectos de la vida.

Menor de 13 años acosada por un anciano

Esta semana un caso terrible desató la indignación de todos, en el distrito de El Agustino, un anciano de 70 años fue detenido por acosar sexualmente a una adolescente de solo 13 años.

La menor que iba a comprar a la tienda era acosada por el vendedor quien le pedía obscenidades, como fotos de ella desnuda y hasta tener intimidad.

Con las pruebas del acoso del sujeto este fue detenido, pero lo más indignante es que a las horas fue dejado de manera inexplicable en libertad.

En esta crónica de Al Sexto Día, analizamos este caso donde ya nadie sabe cual es el paradero del acosador de la menor del Agustino.