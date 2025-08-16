¡Desde el Cercado de Lima! Los alrededores de un colegio se ven amenazados por fumones y meones

En la capital, varios centros educativos enfrentan problemas de infraestructura que ponen en peligro a los escolares y es que algunos colegios han sido declarados inhabitables, mientras que otros presentan graves daños en sus estructuras, como techos colapsados, paredes agrietadas y cercos perimétricos deteriorados.

Además, la extorsión a colegios privados también es un problema creciente que ha llevado a algunos a optar por clases virtuales, pero esos no son los únicos problemas.

Hay otra realidad y es la creciente inseguridad en las calles, y en los alrededores de los colegios, donde los escolares corren peligro a diario ante los robos al paso en las calles.

AMPAY A LOS INFRACTORES

Este es el caso de un colegio en el Cercado de Lima, donde su frontis ha sido convertido en un urinario al paso y en los alrededores del plantel escolar personas de mal vivir pululan.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de un operativo junto a Katty Villalobos para erradicar a los meones y fumones que acechan la tranquilidad de los escolares de este colegio a diario.