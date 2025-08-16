Terror en San Isidro: Hablan víctimas grabadas a escondidas por un mesero en baño de restaurante

¡Exclusivo! víctima de grabación en baño brinda nuevos detalles. Esta semana una noticia causó gran conmoción luego que una joven denunció el hallazgo de un teléfono celular grabando dentro del baño de mujeres en un exclusivo restaurante en el distrito de San Isidro.

Tras la denuncia y en medio de la indignación de la mujer afectadas, se confirmó que el teléfono móvil pertenecía a un empleado que trabaja como mesero en el local de comida, quien fue identificado como Anderson Romario Castillo Flórez.

Este caso generó consternación entre comensales y las autoridades del distrito y los organismos de protección al consumidor tomaron medidas inmediatas.

La joven afectada, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató que encontró un celular oculto en una zona de difícil visibilidad en el baño de mujeres, apuntando directamente hacia el área del inodoro en uno de los módulos.

Nuevo testimonio de posible grabación dentro de baño

En esta crónica la joven afectada habla en exclusiva para Al Sexto Día, y cuanta los aterradores momentos vividos al darse cuenta que era grabada en su intimidad dentro de un baño.

Además, conozca los reveladores testimonios de otras mujeres que habría sido víctimas de este mismo sujeto.