Las butacas de pecado: Prostitución y placer al descubierto tras operativo en el cine Tauro

En la década de los años 50, su inauguración fue uno de los eventos más esperados por los amantes del naciente Séptimo Arte, el Centro de Lima se abrieron las puertas de llamado Cine Tauro, diseñado entre los años 1957 y 1958 pero en su apertura fue bautizado como Cine Washington, rindiendo homenaje al jirón donde se encuentra ubicado.

La novedad era que los asistentes disfrutaban de las películas en pantalla grande que reproduciría las cintas en formato de 70 mm.

Operativo en el cine del pecado

El cine cuenta con una primera zona con 720 asientos y el segundo podía albergar hasta 560 personas, pero con el paso del tiempo sus butacas se han convertido en otra cosa, un cine solo para adultos, donde la prostitución y la inseguridad campea.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de un operativo en el ahora cine para adultos Tauro, que servía como fachada para el ejercicio de la prostitución, donde quedaran expuestos presuntos casos de explotación sexual en medio de material pornográfico y preservativos usados.