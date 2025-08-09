¡La lista crece! Víctimas del llamado "Toca Nalgas" relatan ataques

Muchas personas escuchan de caso sobre estos ataques casi a diario, pero poco saben realmente que es o prefieren no entenderlo, pero el acoso sexual es una conducta de naturaleza o connotación sexual no deseada que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo.

El acoso sexual puede afectar la dignidad o los derechos de una persona y puede manifestarse en diferentes ámbitos como el laboral, espacios públicos y otros.

En nuestro país, 9 de cada 10 mujeres afirman haber sido víctimas de acoso sexual en las calles, y es que las cifras son alarmantes, recientes estudios indican que el 34% de mujeres ha sufrido acoso sexual laboral según el informe Elsa de Gender Lab, y aproximadamente el 9% de mujeres ha sido víctima de acoso sexual en espacios públicos según la Municipalidad de Lima.

Por su parte la Defensoría del Pueblo reportó más de 46,000 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes entre enero y setiembre de 2024, de las cuales 16,447 fueron de violencia sexual.

¿Depravado serial? Los ataques de llamado "Toca Nalgas"

Hace unos días fue detenido un hombre identificado como Guillermo Soto, acusado de cometer el delito de tocamientos indebidos en agravio de la actriz Kimberly Pérez, en el distrito limeño de Surquillo.

Este caso solo es uno de los tantos que a diario se conocen de acoso sexual, en esta crónica de Al Sexto Día, conozca el crudo relato de las victimas de un presunto depravado serial, el llamado "Toca Nalgas".

Analizaremos en el set de Al Sexto Día ¿Cuál es el perfil psicológico del "Toca Nalgas" y en “La Calle se Despacha! La indignación por el incrementó de los casos de acoso callejero en la capital.