¿Cuántas horas de nuestra vida perdemos en el transporte público?

Para nadie es un secreto que Lima es la ciudad con el mayor índice de tráfico vehicular de la región, y mucho menos lo son las horas que se pierden en el transporte público todos los días, donde tener un auto particular no es la solución ya que eso no garantiza llegar a tiempo a ningún lado por el caos vehicular en toda la capital.

Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía, reveló que los ciudadanos en Lima pierden más de dos días al año en el tráfico, lo que equivale a 68 horas de retraso si las súmanos, valiosos minutos que no solo llegan a afectar nuestra emocional, sino también la física.

¡Prefieren caminar que aglomerarse en un bus!

Frente al caos vehicular en las calles de Lima, muchas personas prefieren transportarse de otras maneras, como lo son las bicicletas y scooters, pero si la distancia es muy larga, de nada sirve esta solución.

Otros prefieren practicar el ejercicio natural de caminar, si de esa manera llegan a tiempo a sus centros laborales.

En este experimento de Al Sexto Día, sea testigo de ¿Cuánto demora un vecino de San Juan de Lurigancho para llegar a su trabajo?, ya sea en el transporte público o un auto particular en medio de este calvario en Lima Este.