Sin reglas en las pistas: El ranking de los “conchudos” al volante

Existen tres niveles de infracciones en el marco de las leyes de tránsito en nuestro país, y están puede ser desde infracciones muy graves, simbolizadas con la letra M, que son manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia de conducir, con una retenida o suspendida, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, entre otros.

Luego están las llamadas graves, simbolizadas con la letra G, que pueden ser por no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer las señales ni tomar las precauciones al hacer giros, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, entre otros.

Luego siguen la leves, pero lo cierto que en nuestras calles esto no parece importe a muchos conductores, que no respetan ninguna regla de tránsito.

SIN RESPETO A LA REGLAS

En abril de este año, Lima se convirtió en potencia mundial, pero del tráfico, y es que según un estudio de TomTom Traffic, la capital peruana pierde millones de soles por la gran congestión vehícular que existe en sus principales avenidas.

A esto se suma, la reputación del Perú como el segundo país con los peores conductores del mundo, según un estudio de Compare The Market.

En esta crónica de Al Sexto Día, el ranking de los “conchudos” al volante donde los límites de alcohol permitidos, la calidad de las carreteras y la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico son cosa de todos los días en nuestras pistas.