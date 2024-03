¡No les importa nada! Son captados en plena vía pública haciendo sus necesidades

No es ninguna novedad que malos ciudadanos convierten las calles en baño público. Como es bien sabido, el aguantar las ganas de ir al baño es algo que a veces hacemos por necesidad y otras sin ser conscientes.

Y es que las ganas de orinar o defecar muchas veces no pueden ser controladas y se complica al no tener un baño cerca, o porque este se encuentre en unas condiciones lamentables; pero este no es un problema para algunos vecinos que no les importa hacer sus necesidades en plena vía pública y muchas veces a la vista de todos.

En Al Sexto Día regresa el Comando antimeones para poner un poco de orden y dar a respiro a las ya contaminadas calles de Lima, que en ocasiones se transformar en verdaderas letrinas al paso, y se testigo de como algunos en plena acera se bajan el pantalón para hacer sus necesidades: ¡Impactantes imágenes que lo sorprenderán!