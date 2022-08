El verdadero A Boca de Urna: “yo te doy mi voto”

Comenzó la guerra electoral ¡todo por la alcaldía! A pocas semanas de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de todos los electores hábiles la plataforma virtual para consultar el local de votación para el proceso del domingo 2 de octubre.

Y para muchos, comienza la incertidumbre si son o no miembros de mesa, así como donde les toca votar, pero lo más alarmante es que muchos no saben por quién votar y en muchos casos no conocen ni a los candidatos a las municipalidades.

¿Cuáles son las propuestas de los candidatos a la alcaldía?, ¿a quién le dará usted su voto?, en “Al Sexto Día” realizamos el verdadero a boca de urna en las calles de Lima, para que tenga un voto informado y que no lo engañen, con propuestas que nunca cumplirán.