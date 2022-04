Conozca al ángel de los “Niños del Arenal”

No podemos negar que la coyuntura política ha traído más pobreza en las zonas más altas de Lima no solo hace falta comida en las ollas comunes sino también materiales para que las futuras generaciones no se desanimen y continúen estudiando.

Es por eso un equipo de “Al Sexto Día” llegó junto al escritor Luis Moncada hasta Ancón donde los recibieron un gran número de niños de la zona.

El autor de “Mirada de Poeta”, es escritor, abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y magíster en Ciencias Políticas, en su obra siempre busca dejar un mensaje de reflexión en el lector.

Cabe indicar que su novela es un monólogo donde un grupo de amigos obreros intenta resolver la enigmática pregunta de cuándo se arruinó el Perú alrededor de una mesa provista de botellas de cerveza después de una pichanga de fútbol semanal.