Infractores al volante: Ellos son los más frescos en las calles de Lima

En todas las calles de Lima, los conductores infractores cada día ponen en riesgo la vida de miles de pasajeros y peatones a cualquier hora del día. Muchos de ellos hacen taxi colectivo sin la autorización correspondiente, o manejan buses y pese a acumular decenas de papeletas y sanciones, siguen operando en las calles de la capital.

A diario decenas de pasajeros viajan diariamente en vehículos con prontuario, al tomar estos servicios informales. Son conductores con deudas pendientes por haber cometido infracciones hasta muy graves.

En esta crónica “Al Sexto Día” recorre las principales calles de Lima para registrar cómo operan estos conductores que no tributan, hacen carreras y compiten entre ellos en las pistas, recogen y dejan pasajeros en paraderos no autorizados, no tienen sus documentos en regla y están llenos de multas.

Malos choferes en las calles de Lima

Según la ciencia, el perfil del conductor infractor muchas veces está marcado por el consumo de alcohol u otras drogas, alta velocidad, distracción, incumplimiento de normas y señales, pero sobre todo por la aclamación de múltiples multas sin pagar.

Pero no solo es un problema en las calles de Lima, ya que de acuerdo con el reporte de la Gerencia de Seguimiento y Evaluación de la SUTRAN, un total de 87 830 infracciones por exceso de velocidad fueron detectadas entre enero y diciembre del 2020, a través de los cinemómetros ubicados en tramos de concentración de accidentes priorizados de las vías nacionales de las regiones de Lima, Junín, Áncash, La Libertad, Arequipa y Puno.

Cabe indicar que es importante recordar que la multa por exceso de velocidad equivale al 18% de una UIT (S/ 792), de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, además de 50 puntos menos en el Registro Nacional de Sanciones.