Examen callejero: ¿Cómo está la comprensión lectora en el Perú en la pandemia?

El 2020 será recordado como un año perdido debido a la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, pero sobre todo es un año atípico para la educación y es importante hoy más que nunca comprender lo que leemos y enriquecer nuestra inteligencia a través de métodos interactivos.

La comprensión lectora y la lectura rápida son dos conceptos importantes en el aprendizaje y que deben compaginarse. Leer rápido ayuda mucho, eso es obvio. Cuanto más rápido se complete un texto, mejor. Pero de nada sirve que lo hagas, si no comprendes el contenido. Esto te generará la sensación de haber perdido el tiempo.

Leemos todo el tiempo, pero no es lo mismo leer que entender lo que se lee. Es muy común leer algo por completo y, al terminar, no recordar lo que hemos leído, al menos no con todo detalle.

¿Sabe usted en qué puesto de comprensión lectora estamos en el mundo? descúbralo con “Al Sexto Día” en un examen callejero que realizamos junto a Master Reader, una empresa peruana que lleva 7 años en el mercado para ayudar a las personas a potenciar sus habilidades lectoras.