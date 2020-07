¡A diez soles el concierto!: esta es la lucha de los músicos en pandemia

Se imagina lo que es para un músico no poder vivir de lo que más ama, de no poder sentir la cercanía con su público, el no poder llevar sus notas y acordes a los escenarios, y con su talento llevar un pan a su mesa. Pues la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, ha dejado a muchos artistas en más absoluto desamparo.

Nuestros mas populares intérpretes de la Chicha y la Cumbia, son una prueba de ello, pero no se han rendido y a pesar de no poder brindar masivos conciertos, se las han ingeniado para darles un espectáculo de primera virtualmente, con recitales que en muchos casos apenas les cuesta diez soles el acceso al público para pasar un momento de esparcimiento.

Pero lamentablemente ni esos diez soles están ingresando porque muchos prefieren verlos sin pagar a través de las redes sociales, otro duro golpe para los artistas, más fuerte que el coronavirus SARS-Cov-2.

Nuestra reportera Manuela Camacho nos muestra el drama que viven los músicos que se resisten a dejar su carrera, entre ellos “Los Shapis” , Dilbert Aguilar y Toño Centella.