La Cabrejos en Acción: multas en mercados por no cumplir las medidas de seguridad ante el COVID-19

En el día 34 del estado de emergencia y aislamiento social, implementado para contener el avance del coronavirus COVID-19, se reportan a diario largas colas en diversos mercados de la capital tras la eliminación de la restricción de tránsito de hombres y mujeres en días diferenciados.

En la zona también se visualiza la presencia de personal militar y de la policía, quienes se cercioran que los asistentes cumplan con tener puestos sus mascarillas y acaten el distanciamiento de un metro entre persona y persona.

El día de hoy,presidente de la República, Martín Vizcarra, mostró unas fotos en su conferencia de prensa, para graficar las malas prácticas de los peruanos, quienes se juntan y forman grandes conglomeraciones al momento de ir a los mercados, durante el estado de emergencia promovido por el Gobierno para combatir la expansión de la pandemia.

Para ser testigo de esta situación, nuestra conductora Mónica Cabrejos llegó hasta el distrito de San Juan de Miraflores, exactamente al mercado “Ciudad de Dios” donde encontró a la policía coreando, a ritmo de cumbia, las normativas, esas que si ahora no se cumplen tienen multa, una nueva manera de concientizar a los ciudadanos.

Pero cerca de la zona, en un mercadito improvisado, donde no habían autoridades en panorama era diferente, todos ya estarían multados por no respetar el espacio, por ir dos personas de la familia a comprar y sobretodo por vender productos que por ahora no están permitidos.