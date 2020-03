Flormira: llega a Lima la “Niña Milagrosa de la Selva”

Flormira Tarrillo Arévalo, más conocida como “La Niña Milagrosa”, llegó al set de “Al Sexto Día”, como parte de su primera visita a Lima. “Mis pacientes que acuden a diario a mí saben que yo no soy la que curo, yo solo soy un intermediario de Dios y la fe mueve montañas”, sostuvo.

“La niña milagrosa”, es natural de Cajamarca, y desde hace 4 meses se encuentra en Iquitos, pero antes estuvo en Pucallpa, Tingo María, Tarapoto y otros lugares donde ha recorrido desde los 7 años, desde que tiene su don.

“Este don me vino cuando yo tenía 5 años, sufría de epilepsia y se complicó con la leucemia, mis papás me dejaron sola en el cuarto porque tenían que trabajar en la chacra, y un día toparon la puerta de mi cuarto y entró un anciano flotando diciéndome hija no temas yo te voy a sanar y me dio una agua para tomar. Me dijo que me iba a revelar las cosas que tengo que hacer, y en mis sueños me decía”, manifestó.